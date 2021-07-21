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Анастасия Волочкова раскрыла свой дневной рацион питания

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анастасия Волочкова раскрыла секрет своей стройности. Балерина призналась, что поддерживать себя в отличной физической форме ей помогает кипяток с лимоном и два яйца.

45-летняя артистка тщательно следит за своим питанием, чтобы не набрать лишний вес. Волочкова хочет выступать и демонстрировать свои шпагаты, поэтом соблюдает диету.

На завтрак звезда съедает суп со специями, но без соли. Балерина отказалась от неё, так как считает, что данный продукт вредит здоровью.

Вечером Волочкова съедает два яйца, а иногда салат и креветки.

Для того, чтобы укрепить иммунитет в условиях пандемии артистка ходит в баню и регулярно выполняет физические упражнения.

Парилка поможет "выгнать вирусы", считает Волочкова.

Кипяток с лимоном звезда считает "средством от всех болезней", поэтому принимает его постоянно.

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Анастасия Волочкова раскрыла секрет стройности / RuNews24
Автор: Снежана Шахова
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