"Сидят и шампанского дуют": Юрий Лоза назвал полёт Безоса в космос обманом

Недавно стало известно о том, что миллиардер Джефф Безос совершил суборбитальный полёт. Данное событие прокомментировал певец и композитор Юрий Лоза.

"Нет там никакого космоса, это называется "высокая авиация", 15-20 км от силы. Никакая это не космическая система. Они все летают в обычной одежде. Вот пилоты истребителей — все в масках, потому что там кислородное голодание. А они сидят и шампанского дуют. Они только рассказывают, что летают в космос, враки всё это", — считает собеседник "Радио 1".

Сам композитор не хотел бы отправиться в такой полёт.

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