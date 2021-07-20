Семилетний сын певца Стаса Пьехи Пётр попал в больницу. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы, сообщает "СтарХит".
Пётр отдыхал с родственниками в коттеджном посёлке под Петербургом. У соседей мальчик проткнул карандашом надувной бассейн, что стало причиной конфликта.
Родственники мальчика предложили починить бассейн. Но соседка схватила ребёнка за руку и швырнула на землю.
Стас Пьеха в это время находился на гастролях.
Артист уже обратился за помощью к адвокату Сергею Жорину, Тот заявил, что женщине грозит реальный срок за то, что подняла руку на чужого ребёнка.
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