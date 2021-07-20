65-летняя Лариса Долина предстала перед публикой в новом образе. Звезда сбросила лишний вес и сменила стиль. Теперь артистка выглядит на 15-20 лет моложе.
Причём добиться такого результата, отметила певица, ей удалось без помощи пластических хирургов и без применения других инновационных методов эстетической медицины.
Всё дело в правильном питании, подчеркнула звезда.
Лариса Долина сдала анализы, на основании которых врачи составили для неё список разрешённых и запрещённых продуктов. Строгим правильным питанием артистке удалось сбросить 23 кг. В настоящее время вес певицы составляет 55 кг, сообщает журнал "7дней”.
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Что касается истории с "потоком мигрантов, направленным Белоруссией в Литву", то складывается впечатление, что это все интрига Литвы и ЕС с целью введения дополнительных санкций.