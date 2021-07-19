Игорь Корнелюк рассказал об осложнениях после перенесённого COVID-19

Певец и композитор Игорь Корнелюк принял участие в фестивале "Славянский базар" в Витебске.

После выступления артист признался, что в этот раз ему было тяжело выступать из-за проблем с сердцем. По словам певца, состояние его здоровья ухудшилось после того, как он переболел COVID-19.

"У меня появились ишемическая болезнь сердца и стенокардия. Теперь я должен с этим разбираться", — рассказывал артист за в интервью изданию "Собеседник".

Корнелюк отметил, что перенёс "ковидом" в лёгкой форме. У артиста в течение двух дней была повышенная температура, после чего его самочувствие улучшилось.

Вместе с артистом заразилась вся его семья. Тяжелее всего пришлось сыну: он попал в больницу с поражением лёгких.

Из-за возникших проблем с сердцем Игорь Корнелюк делает специальные упражнения и соблюдает диету. Но он не переживает.

"Что касается меня, то у меня теперь много антител. Если кому надо, могу дать их на рассаду", — пошутил он.

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