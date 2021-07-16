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Шнуров "напомнил о себе", опубликовав стих на смерть Петра Мамонова

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкант Сергей Шнуров продолжил свою традицию публиковать стихи "на злобу дня". На этот раз поводом стали смерть Петра Мамонова и болезнь певицы МакSим.

Шнуров "напомнил о себе", опубликовав стих на смерть Петра Мамонова

Музыкант и актёр Пётр Николаевич Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений коронавирусной инфекции. За жизнь 38-летней МакSим уже более месяца борются врачи, артистка находится в состоянии медикаментозной комы и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Мишенью очередных язвительных шнуровских виршей стали блогеры, активно муссирующие эти инфоповоды с целью собрать больше лайков и трафика.

"Читаю ленту — переписка клонов.
Я с новостями хорошо знаком.
Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.
Ну слава богу, есть писать о ком.
Чем бы питались блогеры на свете?
Они, как вороньё на труп летят.
Когда б не смерть сегодняшняя Пети,
То на безрыбье б постили котят", — высказался Шнуров в своём Instagram.

Собрав трафик со смерти Петра Мамонова, блогеры теперь ждут смерти МакSим, чтобы снова было о чём писать, уверен Шнуров. И, соблюдая имидж "неформала", противопоставил себя блогерам-хайпожорам: "Даже когда продюсер умер "Ералаша",
Тогда публично я не горевал". И резюмировал:

"Чужая смерть, пожалуй только повод,
Напомнить о себе, в сеть выложив стишок".

Подписчики так и поняли: обвиняя неких блогеров в хайпожорстве, Шнуров занимается тем же самым хайпожорством, эксплуатируя те же самые печальные инфоповоды.

"Вы, батенька, даже рядом с Мамоновым не стояли. И тоже нашли на чём похайповать. Печаль", — ответила в комментариях eatkachenko.

Большинство комментаторов присоединились к её мнению.

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Автор: Людмила Черткова
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