Шнуров "напомнил о себе", опубликовав стих на смерть Петра Мамонова

Музыкант Сергей Шнуров продолжил свою традицию публиковать стихи "на злобу дня". На этот раз поводом стали смерть Петра Мамонова и болезнь певицы МакSим.

Музыкант и актёр Пётр Николаевич Мамонов скончался 15 июля в возрасте 70 лет от осложнений коронавирусной инфекции. За жизнь 38-летней МакSим уже более месяца борются врачи, артистка находится в состоянии медикаментозной комы и дышит с помощью аппарата ИВЛ. Мишенью очередных язвительных шнуровских виршей стали блогеры, активно муссирующие эти инфоповоды с целью собрать больше лайков и трафика.

"Читаю ленту — переписка клонов.

Я с новостями хорошо знаком.

Вдруг забурлило — при смерти Мамонов.

Ну слава богу, есть писать о ком.

Чем бы питались блогеры на свете?

Они, как вороньё на труп летят.

Когда б не смерть сегодняшняя Пети,

То на безрыбье б постили котят", — высказался Шнуров в своём Instagram.

Собрав трафик со смерти Петра Мамонова, блогеры теперь ждут смерти МакSим, чтобы снова было о чём писать, уверен Шнуров. И, соблюдая имидж "неформала", противопоставил себя блогерам-хайпожорам: "Даже когда продюсер умер "Ералаша",

Тогда публично я не горевал". И резюмировал:

"Чужая смерть, пожалуй только повод,

Напомнить о себе, в сеть выложив стишок".

Подписчики так и поняли: обвиняя неких блогеров в хайпожорстве, Шнуров занимается тем же самым хайпожорством, эксплуатируя те же самые печальные инфоповоды.

"Вы, батенька, даже рядом с Мамоновым не стояли. И тоже нашли на чём похайповать. Печаль", — ответила в комментариях eatkachenko.

Большинство комментаторов присоединились к её мнению.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.