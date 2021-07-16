Певица Лолита Милявская долгое время скрывала, что её 22-летняя дочь Ева страдает психическим заболеванием.
Недавно она стала гостей программы "ДНК-шоу", ведущей которой сама и является.
Артистка рассказала, что Ева родилась в браке с Александром Цекало, но Ева не является его дочерью. Цекало удочерил её.
Лолита редко брала дочь на светские мероприятия и ничего не рассказывала о ней в своих интервью.
"Я не из тех, кто хотел детей. Что касается Евы, то у нас есть проблема из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера, его поставили не так давно", — призналась Лолита.
По словам певицы, данный синдром проявляется у Евы в том, что она периодически зацикливается на том или ином предмете или что-то перебирает руками. Лолита призналась, что и сама страдает от подобных привычек.
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