Лолита раскрыла диагноз своей 22-летней дочери

Певица Лолита Милявская долгое время скрывала, что её 22-летняя дочь Ева страдает психическим заболеванием.

Недавно она стала гостей программы "ДНК-шоу", ведущей которой сама и является.

Артистка рассказала, что Ева родилась в браке с Александром Цекало, но Ева не является его дочерью. Цекало удочерил её.

Лолита редко брала дочь на светские мероприятия и ничего не рассказывала о ней в своих интервью.

"Я не из тех, кто хотел детей. Что касается Евы, то у нас есть проблема из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера, его поставили не так давно", — призналась Лолита.

По словам певицы, данный синдром проявляется у Евы в том, что она периодически зацикливается на том или ином предмете или что-то перебирает руками. Лолита призналась, что и сама страдает от подобных привычек.

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