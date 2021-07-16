Катя Лель раскрыла дату вторжения инопланетян на Землю

Певица Катя Лель вместе с семьёй отдыхает в санатории в Адыгее. Артистка проходит омолаживающие процедуры. На своей странице в Instagram она опубликовала пост, в котором поделилась с подписчиками впечатлениями о баночном массаже, назвав его "просто фанатическим". По словам артистки, ей удалось расслабиться и снова установить контакт с космическими силами.

Мир погрузился в безумие, и только положительные эмоции могут спасти человечество, утверждает Катя Лель. Она призвала своих поклонников "удерживать высокие вибрации", чтобы не дать таинственным "им" разобщить людей. Но о каких именно злодеях говорит звезда, непонятно.

Катя Лель уже не первый раз рассказывает о своих контактах с НЛО. Так, в 2019 году она сообщила, что в юности её похитили инопланетяне. Это признание вызвало волну критики в адрес певицы.

Но Катя Лель не сдаётся и продолжает рассказывать об НЛО и скором вторжении инопланетян. По словам певицы, инопланетяне появятся на Земле уже к 2030 году.

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