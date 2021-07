Участники группы Little Big спели с американцем Оливером Три. Появление российских артистов в его блоге вызвало недоумение многих фанатов и даже голливудских звезд.

Певица из США Кэти Пэрри позабавила поклонников, перепутав солистку группы Little Big Софью Таюрскую с экс-участницей команды The Black Eyed Peas Ферги.

Фото лидеров группы Little Big разместил в своём Instagram-аккаунте музыкант и продюсера из США Оливер Три.

Судя по постам в социальных сетях, иностранный артист уже четыре месяца живет в российской столице.

Он постит снимки с Красной площади.

Особенный интерес публики вызвал снимок, где Оливер сидит в позе гопника в компании Софьи Таюрской и Ильей Прусикиным.

Кэти Пэрри оставила под постом своего кумира комментарий.

Фанаты поспешили объяснить Кэти, что на снимке девушка по имени Софья.

Таюрскую такое сравнение рассмешило, она поделилась ошибкой своей американской коллеги в своём аккаунте.

The Black Eyed Peas - Pump It (Official Music Video)