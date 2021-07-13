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Кэти Перри приняла Таюрскую за американскую диву Ферги

Шоу-бизнес

Участники группы Little Big спели с американцем Оливером Три. Появление российских артистов в его блоге вызвало недоумение многих фанатов и даже голливудских звезд.

Кэти Перри приняла Таюрскую за американскую диву Ферги

Певица из США Кэти Пэрри позабавила поклонников, перепутав солистку группы Little Big Софью Таюрскую с экс-участницей команды The Black Eyed Peas Ферги.

Фото лидеров группы Little Big разместил в своём Instagram-аккаунте музыкант и продюсера из США Оливер Три.

Судя по постам в социальных сетях, иностранный артист уже четыре месяца живет в российской столице.

Он постит снимки с Красной площади.

Особенный интерес публики вызвал снимок, где Оливер сидит в позе гопника в компании Софьи Таюрской и Ильей Прусикиным.

"Я никогда не был так счастлив, здоров и вдохновлен на создание невероятных произведений искусства. Скоро вы все увидите, что я записал лучший альбом в своей жизни "Cowboy Tears"… Я люблю всех вас", — подписал пост музыкант.

Кэти Пэрри оставила под постом своего кумира комментарий.

"Я скучаю по старому Оливеру. Но здорово, что ты сейчас работаешь в дуэте с Ферги из Black Eyed Peas", — написала певица.

Фанаты поспешили объяснить Кэти, что на снимке девушка по имени Софья.

Таюрскую такое сравнение рассмешило, она поделилась ошибкой своей американской коллеги в своём аккаунте.

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Автор: Елена Былкина
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