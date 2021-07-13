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Алисе Казьминой не хватает средств на срочную операцию

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Аутоиммунный некроз изуродовал лицо бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина. По словам женщины, над ней нависла смертельная опасность. Состояние журналистки стремительно ухудшается.

Алисе Казьминой не хватает средств на срочную операцию

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина объяснила, что не в состоянии собрать необходимую сумму денег для операции.

Лишённая носа Алиса потратила последние сбережения на спасение собственной жизни.

Сейчас Алиса ещё осталась без крыши над головой с тремя детьми, так как проиграла суд с бывшей свекровью.

"Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас нет. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста", — приводит слова Казьминой "СтарХит".

Несчастная женщина ранее отмечала, что стресс, связанный с судебными тяжбами, усугубляет её состояние.

У неё выпали волосы, развился остеопороз. Она в короткий срок перенесла некроз, перитонит и кому, сепсис и коронавирус.

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Алиса Аршавина - кража денег, агрессия Аршавина, борьба за жизнь, прощение Барановской.
Автор: Елена Былкина
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