Алисе Казьминой не хватает средств на срочную операцию

Аутоиммунный некроз изуродовал лицо бывшей супруги футболиста Андрея Аршавина. По словам женщины, над ней нависла смертельная опасность. Состояние журналистки стремительно ухудшается.

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина объяснила, что не в состоянии собрать необходимую сумму денег для операции.

Лишённая носа Алиса потратила последние сбережения на спасение собственной жизни.

Сейчас Алиса ещё осталась без крыши над головой с тремя детьми, так как проиграла суд с бывшей свекровью.

"Мне становится все хуже и хуже. Средств на операцию, от которой во многом зависит моя жизнь, нет. Первая стоит ориентировочно тысяч 350, но нужна сразу вторая. В итоге для запуска всего процесса требуется порядка 700 тысяч. Но даже доехать до Москвы сейчас нет. Главное — детям пока хватает. А мы срочно ищем специалиста", — приводит слова Казьминой "СтарХит".

Несчастная женщина ранее отмечала, что стресс, связанный с судебными тяжбами, усугубляет её состояние.

У неё выпали волосы, развился остеопороз. Она в короткий срок перенесла некроз, перитонит и кому, сепсис и коронавирус.

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