Бабкина поразила подписчиков стройными ногами в пляжных шортах

Кажется, что время не властно над исполнительницей народных песен. 71-летняя певица Надежда Бабкина с каждым годом становится всё моложе.

Надежда Бабкина

Надежда Георгиевна сейчас отдыхает на Крымском полуострове.

"На отдыхе в Крыму! Пришла чаю лавандового попить и о новом театральном сезоне подумать! "Русской песне" 45 лет осенью!" — написала певица и телеведущая под своим снимком в Instagram.

Позже народная артистка РСФСР опубликовала снимок с прогулки на катере по историческим местам Севастополя.

На фото стильная и моложавая артистка запечатлена в больших солнечных очках и в белых пляжных шортах.

Надежда Бабкина

Подписчики тут же стали осыпать певицу комплиментами.

"Надежда, Вы с каждым годом только краше. Всегда любуюсь, глядя на Вас"; "Надежда, вы великолепны! Обожаю вас после программы Модный приговор. Мало того, что вы реальная звезда — Вы там раскрылись как мудрая, добрая и просто очаровательная женщина с прекрасным характером!; "Шикарная женщина! Умная, талантливая, мудрая", — писали под фотографией артистки восхищённые фолловеры.

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