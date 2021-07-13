Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти

Наследница покойного режиссёра Владимира Меньшова Юлия показала фрагмент фильма, который стал последним в жизни её знаменитого отца. В нём он делится своим мнением о жизни и смерти.

Юлия Меньшова успела взять большое интервью у режиссёра таких шедевров российского кинематографа как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". С отцом она беседовала при камерах в конце апреля этого года

В день, когда с момента смерти Владимира Валентиновича исполнилось 9 дней, наследница режиссёра опубликовала часть беседы с отцом в своём Instagram.

"Знаете, у военных есть такая традиция: после долгой траурной музыки на похоронах, в самом финале — военный оркестр обязательно играет бравурный и радостный марш.

Папа очень любил этот момент. Он говорил: это величайший символ мужества и утверждение, что жизнь продолжается, несмотря ни на что", — написала Юлия в своём микроблоге.

Телеведущая считает, что интервью с отцом станет "маршем" в его честь.

"А печаль будет становиться всё светлее. Жизнь папы продолжается. Теперь в нашей памяти".

Фильм под названием "Папа" уже можно посмотреть на YouTube.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.