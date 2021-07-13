EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Просто так совпало": Вильнюс рассказал о стене на границе с Белоруссией
Реакция на разжигание: в Варшаве уверены, что ЕС "ответит" Минску санкциями
Чем утолить жажду в жару: десять полезных альтернатив газировке
Украине объяснили, что нужно "построить" для получения ПДЧ НАТО
Путин восхитился мудростью отца Ксении Собчак
"Это, я бы сказал, последнее предупреждение": политолог о новой статье Путина
США оставили после себя в Афганистане "управляемый хаос". И это серьёзно
Максим Галкин показал мускулистую фигуру в плавках
Названа основная версия взрыва в Геленджике

Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Наследница покойного режиссёра Владимира Меньшова Юлия показала фрагмент фильма, который стал последним в жизни её знаменитого отца. В нём он делится своим мнением о жизни и смерти.

Владимир Меньшов незадолго до кончины ответил на вопрос о смерти

Юлия Меньшова успела взять большое интервью у режиссёра таких шедевров российского кинематографа как "Москва слезам не верит" и "Любовь и голуби". С отцом она беседовала при камерах в конце апреля этого года

В день, когда с момента смерти Владимира Валентиновича исполнилось 9 дней, наследница режиссёра опубликовала часть беседы с отцом в своём Instagram.

"Знаете, у военных есть такая традиция: после долгой траурной музыки на похоронах, в самом финале — военный оркестр обязательно играет бравурный и радостный марш.
Папа очень любил этот момент. Он говорил: это величайший символ мужества и утверждение, что жизнь продолжается, несмотря ни на что", — написала Юлия в своём микроблоге.

Телеведущая считает, что интервью с отцом станет "маршем" в его честь.

"А печаль будет становиться всё светлее. Жизнь папы продолжается. Теперь в нашей памяти".

Фильм под названием "Папа" уже можно посмотреть на YouTube.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

«НИЧЕГО НЕ УХОДИТ, ВСЕ С НАМИ ОСТАЕТСЯ». ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. ПОСЛЕДНЕЕ ИНТЕРВЬЮ СПАСУ
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
"Просто так совпало": Вильнюс рассказал о стене на границе с Белоруссией
Путин - народу Украины: возвращайтесь домой
Музыкант Егор Пожидаев скончался от "ковида"
Болезнь Кавасаки: что за болезнь, её симптомы, диагностика и лечение
Реакция на разжигание: в Варшаве уверены, что ЕС "ответит" Минску санкциями
Представитель МакSим рассказала о врачебной тайне
У популярных лекарств против изжоги обнаружили новые "побочки"
Чем утолить жажду в жару: десять полезных альтернатив газировке
Украине объяснили, что нужно "построить" для получения ПДЧ НАТО
Путин восхитился мудростью отца Ксении Собчак
Популярное
Российский шоу-бизнес
Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра

Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.

Юлия Барановская обратилась к подписчикам из онкоцентра
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Южная Америка
На Кубе начался Майдан. Приготовиться России
Мир. Новости мира
"Мы призываем ЕС": Литва придумала, как ответить "режиму Лукашенко"
Экономика и бизнес
Как в Берлине ненароком унизили Зеленского
Василий Амирджанов Казачество вольётся в государственные структуры Василий Амирджанов Усам Оздемиров Богатые не попадут в налоговый рай Усам Оздемиров Любовь Степушова Стоят ли США за убийством президента Гаити Любовь Степушова
Российский шоу-бизнес
Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами
Мир. Новости мира
Что вам стоит: получит ли Киев компенсацию за запуск Nord Stream 2
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала причины эмиграции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников