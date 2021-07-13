Музыкант Егор Пожидаев скончался от "ковида"

Фронтмен красноярского музыкального коллектива "План Дельта" Егор Пожидаев ушёл из жизни на 44-ом году жизни от тяжёлой формы коронавирусной инфекции.

По информации портала Sibnovosti. ru, COVID-19 атаковал музыканта быстро. После госпитализации Егор Пожидаев сразу же был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В какой-то момент появилась надежда на выздоровление, и артиста перевели в обычную палату, однако болезнь всё же оказалась сильнее. Через несколько дней Пожидаев умер.

Егор Пожидаев получил известность как лидер и основатель популярного красноярского рок-коллектива "План Дельта". Кроме того, он работал также в кавер-группе "Макароны по-флотски".

Поклонники музыканта не могут поверить в случившееся.

"Соболезную…. Это же надо было такому случиться…"; "Соболезнования родственникам Егора…" — пишут в Instagram под постом с концертной афишей Пожидаева.

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