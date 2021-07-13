Татьяна Брухунова нарядила сыночка в ретро-стиле и устроила мальчику прелестную фотосессию.

Вагану Евгеньевичу Петросяну уже почти полтора месяца. Мальчик выглядит рослым и крепким.

Молодая супруга Евгения Петросяна пока предпочитает скрывать лицо ребёнка от публики.

Пока аудитория довольствуется лишь снимком мальчика со спины.

"Мальчик с открытки", — написала Брухунова под фото.

Татьяна надела на сына костюмчик в морском стиле, который показался фолловерам аристократическим.

"Лук ассоциируется со стилем детей английского королевского семейства";

"Какой красивый пупсик. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести подобный костюм для ребенка?";

"Море! Ты слышишь море?!?! Твоим матросом хочу я стать…";

"Это уже ваш такой большой? Вот она мамина радость";

"Какой большой стал. Крепкого здоровья вам, ребята. Личико покажи, пожалуйста", — комментировали снимок в Сети.