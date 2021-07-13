Татьяна Брухунова нарядила сыночка в ретро-стиле и устроила мальчику прелестную фотосессию.
Вагану Евгеньевичу Петросяну уже почти полтора месяца. Мальчик выглядит рослым и крепким.
Молодая супруга Евгения Петросяна пока предпочитает скрывать лицо ребёнка от публики.
Пока аудитория довольствуется лишь снимком мальчика со спины.
"Мальчик с открытки", — написала Брухунова под фото.
Татьяна надела на сына костюмчик в морском стиле, который показался фолловерам аристократическим.
"Лук ассоциируется со стилем детей английского королевского семейства";
"Какой красивый пупсик. Подскажите, пожалуйста, где можно приобрести подобный костюм для ребенка?";
"Море! Ты слышишь море?!?! Твоим матросом хочу я стать…";
"Это уже ваш такой большой? Вот она мамина радость";
"Какой большой стал. Крепкого здоровья вам, ребята. Личико покажи, пожалуйста", — комментировали снимок в Сети.
Татьяна объяснила, что не хочет демонстрировать лицо ребёнка в социальных сетях.
"Пока такого желания у меня нет", — ответила на пожелания любопытных Брухунова.
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