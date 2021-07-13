Супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин снял свой фееричный прыжок в голубую гладь моря. Поклонники юмориста отметили, что артист наделён фигурой профессионального пловца с сильно развитой грудной мышцей.
Антураж публикаций Максима Галкина в Instagram резко поменялся. Садово-огородный контент звезды сменился морским пейзажем.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачёва с Галкиным собираются приобрести недвижимость на Кипре.
Похоже, что звёздная чета всё-таки уехала отдыхать на райский остров.
Максим Галкин показал себя во всей красе на фоне живописного морского побережья.
Юморист разместил видео, на котором он грациозно прыгает в море.
"Перед нырком. А то тут сомнения пошли, что я нырял. Что там нырять-то? Хлобысь и готово!" — написал под своей фотографией Галкин.
Подписчики оценили красоту супруга Примадонны.
"Секси";
"Смотрю на Максима и от души радуюсь за Аллу!!!";
Резкая смена пейзажа несколько озадачила фолловеров.
"Только что елку пилил";
"Это река тоже Ваша, Максим?" — пошутили в Сети.
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