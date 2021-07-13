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Максим Галкин показал мускулистую фигуру в плавках

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Супруг Аллы Пугачёвой Максим Галкин снял свой фееричный прыжок в голубую гладь моря. Поклонники юмориста отметили, что артист наделён фигурой профессионального пловца с сильно развитой грудной мышцей.

Максим Галкин
Максим Галкин

Антураж публикаций Максима Галкина в Instagram резко поменялся. Садово-огородный контент звезды сменился морским пейзажем.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Пугачёва с Галкиным собираются приобрести недвижимость на Кипре.

Похоже, что звёздная чета всё-таки уехала отдыхать на райский остров.

Максим Галкин показал себя во всей красе на фоне живописного морского побережья.

Максим Галкин
Максим Галкин

Юморист разместил видео, на котором он грациозно прыгает в море.

"Перед нырком. А то тут сомнения пошли, что я нырял. Что там нырять-то? Хлобысь и готово!" — написал под своей фотографией Галкин.

Подписчики оценили красоту супруга Примадонны.

"Секси";

"Смотрю на Максима и от души радуюсь за Аллу!!!";

Резкая смена пейзажа несколько озадачила фолловеров.

"Только что елку пилил";

"Это река тоже Ваша, Максим?" — пошутили в Сети.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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