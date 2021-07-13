Награждение Андрея Малахова орденом вызвало бурные дискуссии в Сети

Президент России Владимир Путин отметил телеведущего Андрея Малахова орденом. Это известие спровоцировало множество язвительных комментариев в социальных сетях.

Андрея Малахова в своём Instagram-аккаунте поздравил Стас Садальский:

"Обладателем государственной награды стал @malakhov007 Андрей Малахов — ему Путин вручит орден Дружбы "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность". Уважаю и поздравляю", — написал Станислав Юрьевич в своём микроблоге.

Это известие вызвало бурное обсуждение среди подписчиков звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".

Фолловеры тут же стали выражать своё недоумение по поводу поощрения телеведущего, в программе которого охотятся за самыми скандальными сенсациями.

"На государственном уровне подтвердили политику копания в грязном белье, сплетен важной задачей в стране! Ура!"; "Какое время, такие и герои"; "На государственном уровне поддерживается деятельность по отупению нации?"; "Нет бы закрыть эту "чернуху"! Так ещё награду получил"; "Всесоюзный сплетник получил награду"; "Ждём, когда Путин Бузову наградит? У неё заслуг не меньше, она такое стадо приручила", — пишут острые на язык сетевые критики.

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