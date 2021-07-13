Президент России Владимир Путин отметил телеведущего Андрея Малахова орденом. Это известие спровоцировало множество язвительных комментариев в социальных сетях.
Андрея Малахова в своём Instagram-аккаунте поздравил Стас Садальский:
"Обладателем государственной награды стал @malakhov007 Андрей Малахов — ему Путин вручит орден Дружбы "за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность". Уважаю и поздравляю", — написал Станислав Юрьевич в своём микроблоге.
Это известие вызвало бурное обсуждение среди подписчиков звезды фильма "Место встречи изменить нельзя".
Фолловеры тут же стали выражать своё недоумение по поводу поощрения телеведущего, в программе которого охотятся за самыми скандальными сенсациями.
"На государственном уровне подтвердили политику копания в грязном белье, сплетен важной задачей в стране! Ура!";
"Какое время, такие и герои";
"На государственном уровне поддерживается деятельность по отупению нации?";
"Нет бы закрыть эту "чернуху"! Так ещё награду получил";
"Всесоюзный сплетник получил награду";
"Ждём, когда Путин Бузову наградит? У неё заслуг не меньше, она такое стадо приручила", — пишут острые на язык сетевые критики.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Телеведущая Юлия Барановская объяснила, что на ранних стадиях онкология лечится успешнее, чем в запущенной форме.