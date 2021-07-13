Родная сестра Нонны Мордюковой Наталья Катаева перестала выходить на связь с родственниками. Местонахождение пожилой женщины неизвестно.
Одна из трёх сестёр народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева до последнего ухаживала за знаменитой родственницей, проводив артистку в последний путь.
Скончавшаяся в 2008 году Нонна Викторовна оставила сестре в наследство недвижимость, которая оценивается в 100 миллионов рублей.
Катаева разделила квартиру в Лаврушинском переулке Москвы между своими внуками, которые объявились после кончины народной артитски.
Отношения с новыми родственниками у женщины не заладились. Катаевой даже пришлось установить в своей комнате железную дверь, чтобы обеспечить себе безопасное проживание в квартире, разделённой на доли между внуками.
Как объяснила бывшая невестка пропавшей Лилиана Новикова, та перестала отвечать на звонки. Женщина хотела поздравить Катаеву с 85-летием, но не смогла отыскать пенсионерку.
"Все телефоны заблокированы. Мы не знаем, где она", — сообщила Лилиана в эфире ток-шоу на Первом канале.
Знакомые Катаевой не исключают, что пожилую женщину могут удерживать в квартире силой, вынуждая расстаться с дорогостоящей недвижимостью.
Родственники Катаевой собираются обратиться в полицию, если женщина в ближайшее время не объявится.
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