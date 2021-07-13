Родственники разыскивают единственную наследницу Нонны Мордюковой

Родная сестра Нонны Мордюковой Наталья Катаева перестала выходить на связь с родственниками. Местонахождение пожилой женщины неизвестно.

Одна из трёх сестёр народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева до последнего ухаживала за знаменитой родственницей, проводив артистку в последний путь.

Скончавшаяся в 2008 году Нонна Викторовна оставила сестре в наследство недвижимость, которая оценивается в 100 миллионов рублей.

Катаева разделила квартиру в Лаврушинском переулке Москвы между своими внуками, которые объявились после кончины народной артитски.

Отношения с новыми родственниками у женщины не заладились. Катаевой даже пришлось установить в своей комнате железную дверь, чтобы обеспечить себе безопасное проживание в квартире, разделённой на доли между внуками.

Как объяснила бывшая невестка пропавшей Лилиана Новикова, та перестала отвечать на звонки. Женщина хотела поздравить Катаеву с 85-летием, но не смогла отыскать пенсионерку.

"Все телефоны заблокированы. Мы не знаем, где она", — сообщила Лилиана в эфире ток-шоу на Первом канале.

Знакомые Катаевой не исключают, что пожилую женщину могут удерживать в квартире силой, вынуждая расстаться с дорогостоящей недвижимостью.

Родственники Катаевой собираются обратиться в полицию, если женщина в ближайшее время не объявится.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.