Валерий Гаркалин вспомнил, как Меньшов ползал перед ним на коленях

Звезда фильма "Ширли-мырли" Валерий Гаркалин рассказал, как их отношения с режиссёром Владимиром Меньшовым начались с сильной неприязни, которая закончилась неожиданным образом.

Сниматься в картине 1995 года "Ширли-мырли" Гаркалина позвал ассистент режиссёра. Артисту казалось, что Меньшов был недоволен выбором главного героя на роль. Он подозревал, что режиссёр не ценит его как артиста и смотрит на него с сожалением.

Свою боль Гаркалин изливал в беседах с Инной Чуриковой, которая в фильме играла роль матери Кроликова.

"Я добивался любви Меньшова, как мог. У меня была рядом гримерка с Инной Михайловной Чуриковой. Я приходил к ней пить чай. Мы разговаривали на отвлеченные темы. Однажды не выдержал и сказал ей, что режиссер меня не любит. Я начал накручивать Чурикову, что любовь должна быть взаимной. Она сказала, мол, надо бежать к нему и сказать, как мужчина мужчине", — рассказал Гаркалин на передаче "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Скоро артисту выпал шанс последовать совету Чуриковой.

"Смотрю как раз в это время по "Мосфильму" идет Меньшов. Я ему крикнул: "Вы не любите меня!", и такой гул прошелся по коридору. Он мне потом рассказывал, когда это услышал, то подумал, что я сошел с ума, переработал. Все-таки в этом фильме у меня была большая роль, не одна, а сразу несколько. Он упал на колени и стал мне подыгрывать, как подлинный артист. Владимир Валентинович пополз к моим ногам, обнял их и сказал: "Я тебя люблю! Ну как мне доказать свою любовь?", — поделился воспоминаниями Гаркалин.

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