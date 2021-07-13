Джеки Чан захотел вступить в компартию Китая, но дома ему не очень рады

Звезда голливудских боевиков, актер Джеки Чан, уроженец Гонконга, заявил о желании вступить в ряды компартии Китая.

Об этом сообщают местные СМИ.

"Когда я за границей, я часто говорю, что горжусь тем, что я китаец, — заявила звезда. — Но я завидую членам партии. Я думаю, что Коммунистическая партия действительно великолепна. Что говорит партия, что обещает, ей удалось не за сто лет, а за несколько десятилетий. Я хочу быть членом партии", — заявил он.

Напомним, актер родился в 1954 году в тогдашней британской колонии Гонконг в семье беженцев из материкового Китая, а в 1989 году выступил на концерте в поддержку протестов на площади Тяньаньмэнь.

Однако после того как Гонконг был возвращен Китаю, Чан передумал и начал последовательно выступать на стороне коммунистических властей, критикуя Гонконг и Тайвань за то, что их политические модели предоставляют гражданам "слишком много свободы".

Кроме того, он ранее высказался за изменения в законодательстве Гонконга, инициированные Пекином в рамках принципа "одна страна, две системы", что вызвало критику со стороны политиков и членов сообщества особого административного района.

"В Гонконге много ненависти к нему, и он больше не в состоянии должным образом представлять наш город и его народ", — заявил в августе 2020 года Ло Кин-Хей, нынешний председатель Демократической партии Гонконга.

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