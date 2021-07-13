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Рената Литвинова скопировала образ Беллы Хадид с открытой грудью

Шоу-бизнес

Не успела мировая общественность обсудить эпатажный наряд американской супермодели палестинского происхождения Беллы Хадид, как Рената Литвинова предстала перед публикой в точно таком же образе. Обнажённую грудь российской звезды украшало позолоченное украшение в виде лёгких с разветвлённой венозной системой.  

Белла Хадид
Белла Хадид

Одна из самых загадочных и экстравагантных актрис отечественного шоу-бизнеса разместила в своём Instagram-аккаунте фотографию. На снимке Рената запечатлена в платье, декольте на котором заканчивается в районе пресса. Обнажённую грудь артистки прикрывает лишь немыслимая подвеска в форме лёгких.

В этом наряде публика без труда узнала нашумевший образ зарубежной звезды Беллы Хадид, которая приковала к себе всеобщие взгляды на красной дорожке Канского кинофестиваля.

В наряде Хадид публика прочитала намёк на эпидемию коронавируса. Смертельно опасный вирус поражает именно лёгкие. Такой подтекст весьма впечатлил людей по всему миру.

Рената Литвинова
Рената Литвинова

Повторить славу Хадид постаралась Рената Литвинова. Российская актриса не привнесла в наряд ничего нового, но зато поклонники Литвиновой отметили, что её грудь выглядит соблазнительнее, чем у палестинской красавицы.

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Автор: Елена Былкина
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