Анастасия Волочкова покорила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова известна своей любовью к откровенным нарядам, за что её часто критикуют поклонники.

Но недавно она опубликовала на своей странице в Instagram совсем иной снимок. На нём она запечатлена в чёрном кружевном топе и белых брюках, а на её плечо небрежно наброшен жакет в тон.

Волосы эпатажной артистки аккуратно уложены, а на лице — скромный макияж.

"Просто я….Счастливая и в гармонии," — подписала снимок она.

Подписчики Волочковой пришли в восторг от фото. Они засыпали её комплиментами и попросили почаще выкладывать такие фото.

"Обалденное фото! Вы очень красивая!", "Вот это фото и образ очень достойно", "Очень красиво! Шпагаты больше не надо", "Как приятно видеть красивую ухоженную девушку", — написали они.

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