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Анна Семенович рассказала россиянам, как осуществить свои мечты

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Анна Семенович опубликовала на своей странице в Instagram видео, в котором она, сидя на борту белоснежной яхты, рассказала, что надо делать, чтобы все мечты сбылись.

Анна Семенович рассказала россиянам, как осуществить свои мечты

Она заявила, что ей удалось добиться в жизни всего, о чём она мечтала, что позволяет ей говорить об эффективности её метода.

Анна Семенович посоветовала людям жить в таком эмоциональном состоянии, как будто все мечты уже сбылись.

"Жить так, как будто мы уже богатые, счастливые, встретили прекрасного супруга, создали семью своей мечты и т. д.," — объяснила певица.

Тем, что хочет сбросить лишний вес, звезда посоветовала представлять себя стройными, тем, что хочет стать матерью — представлять своего ребёнка, тем, кто хочет увеличить иметь больше денег — ходить по дорогим магазинам и "пропитываться энергией денег".

Подписчики неоднозначно отнеслись к советам певицы.

"Тогда почему вы не замужем, без детей и не стройная? Певица, спортсменка, артистка как-то не до совершенства … теперь ещё и психолог", "Анна, странные советы, если честно", "Ходить по дорогим магазинам без денег… Так себе совет….", — написали они.

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