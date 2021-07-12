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Яна Богушевская опровергла слухи о сепсисе у МакSим

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Здоровье певицы МакSим продолжает вызывать горячее обсуждение у её обеспокоенных поклонников. На этот раз в интернете появилась новость о начавшемся сепсисе и ухудшении состояния, которую приписали подруге звезды.

Яна Богушевская опровергла слухи о сепсисе у МакSим

Развеять слух решила помощница певицы Яна Богушевская.

"Информация о сепсисе не соответствует действительности. К большому сожалению, улучшений в состоянии артистки нет, оно остается стабильно тяжелым", — процитировал её интервью портал РБК.

Два дня назад концертный директор певицы Маргарита Соколова прокомментировала состояние МакSим на своей страничке в Instagram.

"Все ваши молитвы и добрые мысли и ваши добрые пожелания в адрес Марины-Макsим, все были очень нужны и важны. Врачи прогнозов дальнейших не дают пока, но то что наметилась положительная динамика это радость!" — написала она.

Звезда отечественного шоу-бизнеса вот уже месяц находится в больнице. Из-за ухудшения состояния её даже ввели в искусственную кому. Несмотря на все усилия врачей лучше МакSим не становится. Однако они продолжают бороться за ее жизнь.

 

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Автор: Елена Былкина
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