Ивлеева сфотографировалась в откровенном купальнике

Ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева предстала перед аудиторией в мини-купальнике из ниточек и верёвочек.

Настя Ивлеева

Настя Ивлеева привлекла к фотосессии свою подругу, в которой некоторые узнали Диану Коркунову. Красотки показали свои стройные фигуры в белом и чёрном купальниках.

"Смотрим в светлое будущее", — подписала Ивлеева фотографию.

Особенный акцент в съёмке был сделан на пятые точки звёзд Instagram.

Настя Ивлеева с подругой на пляже

Удвоенная красота сногсшибательных девушек сразила наповал подписчиков звезды.

Второй провокативный снимок заставил поклонников Ивлеевой размышлять над тем, как отнесётся к смелой фотосессии супруг Насти Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей.

"2 фотка. Элджей: дорогой дневник", — подписал пост сетевой остряк и набрал несколько сот лайков под своим комментарием. "Её вид сзади как феррари"; "И как это понимать, с Элджеем всё, это кто ещё?" — комментировали провокационную фотосессию в Сети.

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