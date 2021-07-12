Ведущая "Орла и решки" Настя Ивлеева предстала перед аудиторией в мини-купальнике из ниточек и верёвочек.
Настя Ивлеева привлекла к фотосессии свою подругу, в которой некоторые узнали Диану Коркунову. Красотки показали свои стройные фигуры в белом и чёрном купальниках.
"Смотрим в светлое будущее", — подписала Ивлеева фотографию.
Особенный акцент в съёмке был сделан на пятые точки звёзд Instagram.
Удвоенная красота сногсшибательных девушек сразила наповал подписчиков звезды.
Второй провокативный снимок заставил поклонников Ивлеевой размышлять над тем, как отнесётся к смелой фотосессии супруг Насти Алексей Узенюк, более известный как рэпер Элджей.
"2 фотка. Элджей: дорогой дневник", — подписал пост сетевой остряк и набрал несколько сот лайков под своим комментарием.
"Её вид сзади как феррари";
"И как это понимать, с Элджеем всё, это кто ещё?" — комментировали провокационную фотосессию в Сети.
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