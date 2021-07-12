Бузова ведёт из Африки репортажи, как "В мире животных"

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова поделилась в своём Instagram-аккаунте познавательным контентом из мира африканской саванны.

Ольга Бузова

Ранее Ольга пыталась изобразить дикую кошечку, спрятавшуюся в зарослях сухостоя. Дикий нрав Бузовой хорошо вписался в антураж африканского пейзажа.

Сетевые же критики не устают упрекать поющую ведущую в том, что она перекармливает собой интернет-аудиторию.

Прислушавшись к мнению фолловеров, Ольга решила обрушить на подписчиков энциклопедические сведения о носорогах.

"Носорог — одно из крупных травоядных млекопитающих на планете. В природе носороги встречаются только в Африке и Азии. Эти животные находятся на грани вымирания и занесены в Красную книгу. Под угрозу исчезновения носороги попали из-за массового истребления в целях добычи рогов. Рога носорога очень высоко ценятся (2 млн долларов). Ранее их использовали для изготовления драгоценностей, а также в медицине для приготовления лекарств", — пишет Ольга, сопровождая всё это снимками африканского гиганта.

Ольга Бузова

Звезда прочувствовала проблему и искренне пожалела исчезающих носорогов.

"Как же хочется, чтобы человечество не истребило это уникальное животное. В нашей саванне им специально отпиливают рога, чтобы живодеры не охотились на них", — объяснила знаменитость, преследуя носорога на автомобиле.

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