Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами

Юморист Максим Галкин превратил территорию своего величественного замка в огород с экологически чистой продукцией.

Максим Галкин, Алла Пугачева

Максима Галкина приводит в искренний восторг всё, что связано с деревенской природой и натуральным производством.

Пародист необыкновенно гордится своим приусадебным участком. Ранее Галкин показывал подписчикам свой сад, изобилующий цветами, кустарниками и деревьями.

Теперь знаменитость показывает и свой ухоженный огород. Звезда ТВ и интернета уже хвастался огурцами, а вчера показал ещё и помидоры.

Мощные растения, подвязанные так, чтобы стволы не гнулись под тяжестью крупных томатов, растут в резиденции Пугачёвой и Галкина стройными рядами.

Завидя красный спелый помидор, Галкин приходит в неописуемый восторг.

"Ты посмотри! Вот это помидорище! Можно я сорву?" — обращается Максим к сыну.

Помидор из огорода Галкина

Гарри Галкин не возражал, так как сам мальчик был полностью поглощён сбором урожая моркови.

Не меньшее счастье юмористу доставил также крик петуха на закате и стрекотание цикад.

"Деревня!" — с радостью и умиротворением сообщает Максим, снимая всё на камеру телефона.

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