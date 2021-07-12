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Максим Галкин показал свои плантации с помидорами-гигантами

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин превратил территорию своего величественного замка в огород с экологически чистой продукцией.

Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин, Алла Пугачева

Максима Галкина приводит в искренний восторг всё, что связано с деревенской природой и натуральным производством.

Пародист необыкновенно гордится своим приусадебным участком. Ранее Галкин показывал подписчикам свой сад, изобилующий цветами, кустарниками и деревьями.

Теперь знаменитость показывает и свой ухоженный огород. Звезда ТВ и интернета уже хвастался огурцами, а вчера показал ещё и помидоры.

Мощные растения, подвязанные так, чтобы стволы не гнулись под тяжестью крупных томатов, растут в резиденции Пугачёвой и Галкина стройными рядами.

Завидя красный спелый помидор, Галкин приходит в неописуемый восторг.

"Ты посмотри! Вот это помидорище! Можно я сорву?" — обращается Максим к сыну.

Помидоры из огорода Галкина
Помидор из огорода Галкина

Гарри Галкин не возражал, так как сам мальчик был полностью поглощён сбором урожая моркови.

Не меньшее счастье юмористу доставил также крик петуха на закате и стрекотание цикад.

"Деревня!" — с радостью и умиротворением сообщает Максим, снимая всё на камеру телефона.

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Красивый майский сад Максима Галкина
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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