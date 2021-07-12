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Вахтанг Кикабидзе стал героем сериала "Сваты"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Советский и грузинский певец, актёр, режиссёр и сценарист Вахтанг Кикабидзе снялся в одном из самых народных сериалов, который любят на всём постсоветском пространстве.

Вахтанг Кикабидзе стал героем сериала "Сваты"

Один из самых маститых деятелей советского кинематографа принял участие в сериале "Сваты".

Сейчас подходят к концу финальные съёмки картины, работа над которой прерывалась на несколько лет.

Ранее Кикабидзе уверял, что ноги его не будет в РФ,

"пока между нашими странами такая ситуация".

Так как съемки "Сватов" проходят в Грузии, Вахтанг Константинович нисколько не нарушил своих обещаний.

"Сваты" — детище украинской студии "Квартал 95", которую ранее возглавлял нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Несмотря на все политические разногласия России и Украины, "Сваты" успешно объединяют аудиторию стран, ранее живших под знамёнами СССР.

Вахтанг Кикабидзе также занимается политической карьерой. На октябрьских выборах в грузинский парламент он возглавил список блока Саакашвили.

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Вахтанг Кикабидзе - Мои года
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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