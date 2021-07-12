Мать Аршавина обвинила тяжелобольную Казьмину в неудачах сына

Родительница футболиста Андрея Аршавина убеждена, что именно женщины виноваты в том, что её сын не смог добиться карьерных высот в лондонском "Арсенале".

Имя Андрея Аршавина теперь часто звучит в контексте скандальных историй, связанных с его бывшими жёнами. О спортивных достижениях футболиста мало кто вспоминает.

Татьяна Аршавина считает, что именно происки коварных женщин не дали Андрею в полной мере себя реализовать на спортивном поприще.

Мать футболиста не сомневается, что семейные неурядицы подкосили силы перспективного спортсмена.

"Если бы мне этот вопрос задали какое-то время назад, конечно, я бы сказала, что спрятала бы, и зачем они ему нужны?" — отметила Татьяна в интервью радиоведущей Татьяне Гордеевой и блогеру Катрине Гайсиной.

Женщина с большим неодобрением смотрит на бывших жён сына — Юлию Барановскую и Алису Казьмину, которые, по её мнению, виновны в профессиональных неудачах её сына.

"Это большое влияние оказывало: в семье раздрай, который влияет на все. У Андрюши получается только, когда он работает в комфортных условиях, а тут все рушится, дома война. Очень сложно летать, когда под тобой все горит. Женщины влияли на ситуацию, там такие страсти были", — уверяет Татьяна Аршавина.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.