Брежнева ещё до Королёвой бегала в лавандовом поле в платье с открытой спиной

Экс-солистка группы "ВИА ГРА" Вера Брежнева очаровала поклонников, бегая на лавандовых плантациях на закате. Дефиле на природе получилось настолько сказочным, что некоторые звёзды стали копировать волшебный контент обворожительной артистки.

Вера Брежнева Женственная Вера Брежнева позировала на видео в лавандовом поле. На певице — жёлтое шёлковое платье в бельевом стиле с открытой спиной.

"It's wonderful… Video by @meladzemusic", — написала на английском языке артистка под чудесными кадрами.

Сначала Вера гордо прошагала вдоль синих соцветий словно по подиуму, а потом перешла на бег. Копна пшеничных волос Веры золотилась в лучах закатного солнца.

Картина совершенно очаровала интернет-аудиторию.

"Солнечная Вера"; "Милое нежное видео с Верой"; "Восхитительная красота", — осыпали поклонники Брежневу комплиментами.

Вера Брежнева

Примечательно, что на следующий день очень похожее видео появилось на странице Наташи Королёвой.

Супруга Тарзана также облачилась в нежно-жёлтое платье и попозировала в лавандовом поле.

Королёвой многие написали о том, что видели уже нечто подобное в аккаунте Брежневой.

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