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Наташа Королёва порезвилась в лавандовом поле в дерзком мини

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Наташа Королёва ранее снимала соблазнительные ролики в зарослях подсолнечника. Теперь же артистка выбрала местом дислокации поле, поросшее нежно-голубой лавандой.

Наташа Королева
Наташа Королева

Вечно молодая Наташа Королёва облачилась в жёлтое короткое платье и прошлась по лавандовой плантации в Ростове.

Певица держала в руках букет с цветами и затянула песню Софии Ротару "Горная лаванда".

"Лаванда, горная лаванда… Наших встреч с тобой синие цветы. Лаванда, горная лаванда…, а дальше я не помню. Со мною пойте вы", — промурлыкала Королёва.

В конце песни Наташа присела на корточки, наклонилась вперёд и выставила на обозрение публики свою загорелую грудь.

Наташа Королёва
Наташа Королёва

"Сегодня моя мечта сбылась, я побывала на лавандовом поле и это неописуемая красота!!! Вот где настоящая ароматерапия! Известно, что запах лаванды помогает при бессоннице, усталости, депрессии и головной боли. Зная все это, хочется надышаться с запасом. #лето #наташакоролева #лаванда", — написала Королёва под видео в своём Instagram-аккаунте.

Публика осталась очарована и пейзажем, и певицей.

"Какая красота! Прекрасно всё! И лавандовое поле, и Наташа, и горы, и облака…… Картинка класс!" — восхитились фолловеры.

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Наташа Королева Подсолнухи
Автор: Елена Былкина
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