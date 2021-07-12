Киркоров, Басков, Галустян и другие звёзды наорали на Билана

Конфликт солиста группы "Ногу свело" Максима Покровского и Димы Билана породил новый весёлый челлендж.

Забавную эстафету начал Гарик Харламов, который первый заметил, насколько универсальным является обвинение Максима Покровского в адрес Димы Билана.

Претензии лидера группы "Ногу свело" показались многим необоснованными, но при этом само обвинение прозвучало настолько выразительно, что звёзды не удержались от соблазна и повторили вопль Покровского.

Звёзды один за другим обратились к Билану, виня его во всех своих неприятностях.

Николай Басков упрекнул певца в том, что у него на отдыхе жуткий ветер, Филипп Киркоров посетовал на то, что земля круглая, Михаил Галустян остался недоволен тем, что его кусают комары, Ольга Бузова пожаловалась на жуткий холод в Африке.

При этом все дружно уверены, что винить во всех неудобствах стоит одного только Билана.

"Билан б*! Куда пропали у моего кота бубенчики, а!? Это я еще культурно выражаюсь. Как ему теперь стать отцом!? Может, они у тебя на приборной панели вместо кубиков болтаются!? Слышь меня!?" — накричал на Билана блогер Андрей Борисов.

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