Конфликт солиста группы "Ногу свело" Максима Покровского и Димы Билана породил новый весёлый челлендж.
Забавную эстафету начал Гарик Харламов, который первый заметил, насколько универсальным является обвинение Максима Покровского в адрес Димы Билана.
Претензии лидера группы "Ногу свело" показались многим необоснованными, но при этом само обвинение прозвучало настолько выразительно, что звёзды не удержались от соблазна и повторили вопль Покровского.
Звёзды один за другим обратились к Билану, виня его во всех своих неприятностях.
Николай Басков упрекнул певца в том, что у него на отдыхе жуткий ветер, Филипп Киркоров посетовал на то, что земля круглая, Михаил Галустян остался недоволен тем, что его кусают комары, Ольга Бузова пожаловалась на жуткий холод в Африке.
При этом все дружно уверены, что винить во всех неудобствах стоит одного только Билана.
"Билан б*! Куда пропали у моего кота бубенчики, а!? Это я еще культурно выражаюсь. Как ему теперь стать отцом!? Может, они у тебя на приборной панели вместо кубиков болтаются!? Слышь меня!?" — накричал на Билана блогер Андрей Борисов.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Павел Евдокименко рассказал правду об искусственном происхождении и целях распространения COVID-2019.