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Давид Манукян пожаловался на отношения с любительницей выпить

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Бывший бойфренд Ольги Бузовой Давид Манукян поделился с участниками "Дома-2" своим печальным опытом общения с возлюбленной, которая, по его словам, "постоянно бухала".

Давид Манукян пожаловался на отношения с любительницей выпить

После того, как Ольга Бузова покинула проект "Дома-2", место звезды занял её бывший жених Давид Манукян.

Теперь рэпер Дава (сценический псевдоним Манукяна) сидит на лобном месте и обсуждает с участниками телестройки их проблемы.

Когда речь зашла о проблеме женского алкоголизма, Давид просто взорвался. Он поделился с теми, кто строит свою любовь под прицелами телекамер, своим горьким опытом.

"Это ненормально. У меня были отношения, в которых моя девушка постоянно бухала. Это ни хрена не смешно. В определенный момент у Ани, как и у меня, придет момент, когда ты понимаешь, что сделал все, что мог. Ну, все. Хоть ты здесь умри — не поменяется в этой жизни ни-че-го!" — эмоционально заявил Дава.

Публика тут же стала делать предположения, о ком говорил Манукян.

Злые языки решили, что Дава намекнул на отношения с Ольгой Бузовой. На это публику натолкнули недавние громкие скандалы с участием поющей ведущей. Звезду подозревали в том, что она вышла на сцену в пьяном виде.

Кроме того, на пристрастие знаменитости к спиртному намекал Дмитрий Губерниев, спрашивая Ольгу о том, пьёт ли она коньяк с утра.

В Сети встали на защиту Ольги, отмечая, что со стороны Манукяна некрасиво говорить так о бывшей возлюбленной, которая помогла ему строить карьеру в шоу-бизнесе.

"Так бесит это г...о, которое люди нагло льют друг на друга! Ну никто тебя не трогает, тебя даже не знали до нее!";

"Его специально позвали, чтобы поднимать рейтинг эфиров за счёт этого ворошения";

"Он заврался, так как до этого всегда ныл, что его всегда девушки бросали, а он такой весь белый и пушистый", — негодуют интернет-пользователи.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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