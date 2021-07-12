У погружённой в кому МакSим начался сепсис в лёгких

Почти месяц за жизнь певицы МакSим борются медики. Чтобы увеличить шансы на спасение, артистку ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ.

Положительной динамики в состоянии Марины Абросимовой (настоящее имя певицы) не наблюдается. Более того, наметились тревожные процессы, которые не позволяют артистке существовать без помощи аппаратов по жизнеобеспечению.

Как сообщает "Комсомольская правда", медики снова провели компьютерную томографию. Результаты обследования показали, что в легких 38-летней артистки происходит сильный гнойно-воспалительный процесс. Врачи пришли к выводу, что начался сепсис.

"Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО", — передаёт издание слова знакомых певицы.

В клинике прилагают все силы, чтобы помочь певице выйти из кризисного состояния.

Напомним, первые симптомы заболевания у Абросимовой начались 15 июня. Тогда актриса, которые не успела сделать вакцину от коронавируса, почувствовала недомогание прямо на сцене во время выступления. Несмотря на то что диагноз COVID-19 не подтвердился, было принято решение о госпитализации.

Ранее в Сети распространились слухи о том, что артистку отключили от ЭКМО.

Представитель певицы Яна Богушевская эту информацию не подтвердила.

"Должна быть положительная стабильная динамика. Сейчас такой нет, один день получше другой похуже. Поэтому рано прогнозировать", — отметила Богушевская.

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