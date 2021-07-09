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Мадонна призвала освободить Бритни Спирс из "рабства"

Шоу-бизнес » Зарубежный
Мадонна
Мадонна

Бритни Спирс пыталась через суд освободиться от опеки отца. Однако ей это не удалось. Суд Лос-Анджелеса снова отказал певице.

После поражения Спирс её близкие, поклонники и знаменитости присоединились к движению в её поддержку.

Бритни Спирс
Бритни Спирс

Помочь артистке избавиться от опеки родителя вызвалась американская певица Мадонна.

Она опубликована на своей странице в Instagram Stories и потребовала освободить Спирс.

"Верните этой женщине ее жизнь обратно! Рабство было отменено давным-давно! Смерть ненасытному патриархату, который веками делал это с женщинами. Это нарушение прав человека! Бритни, мы вытащим тебя из тюрьмы!, — написала звезда.

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Like a Virgin/Hollywood - Madonna ft. Britney Spears and Christina Aguilera (MTV 2003)
Автор: Снежана Шахова
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