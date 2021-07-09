"Ни в чём не нуждается": директор Бориса Моисеева рассказал о доходах певца

Певец Борис Моисеев уже давно не выступает из-за серьёзных проблем со здоровьем. Напомним, что в 2010 году артист пережил инсульт.

Но несмотря на отсутствие концертной деятельности, у певца хорошие доходы.

Во-первых, Моисеев получает пенсию в размере 85 тыс. рублей, она состоит из базовой пенсии и многочисленных льгот и доплат. Второй источник дохода артиста — авторские отчисления за творчество, сообщил в интервью изданию BLITZ+ его директор и друг Сергей Горох. Таким образом, общий доход певца составляет 150-170 тыс. рублей в месяц.

Борис Моисеев ни в чём не нуждается, подчеркнул Горох. Он не позволяет себе никаких излишеств, но поддерживает достаточно высокий уровень жизни.

Ранее певец тратил много денег на путешествия, но в связи с закрытием границ на фоне пандемии COVID-19 от поездок пришлось отказаться.

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