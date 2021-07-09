Визуальный обман: Бузова показала удивительно объёмную пятую точку

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова продемонстрировала свою аппетитные формы, однако публика единодушно решила, что знаменитость выдаёт желаемое за действительное. Ольгу упрекнули в том, что она чрезмерно увлеклась фотошопом.

Ольга Бузова

Ольга Бузова сейчас работает в Африке. Представительница селебрити решила порадовать подписчиков экзотическим контентом и провела для фолловеров видео экскурсии по впечатляющей фауне африканского континента.

Звезда сняла короткие ролики про бегемотов, жирафов и даже гиен.

"Ля какая и какой шладкий" — комментировала звезда свои прогулки "в мире животных".

Всю эту красоту Ольга размещала в сторис Instagram. Для своей главной странички Бузова припосла нечто более интересное.

Поющая ведущая поделилась снимком в воде. Звезда облокотилась на бортики бассейна, продемонстрировав заднюю часть своей фигуры.

Ольга Бузова

"Фото из серии — ожидание / реальность. Ожидание вы видите — реальность у меня в сторис. В бассейн невозможно залезть, точнее, это, конечно можно сделать, но заболеть не хочется. Вода ледяная. А у нас тем временем уже начался #день13", — написала знаменитость под снимком.

Пятая точка Ольги показалась фолловерам неправдоподобно большой.

"Извините, но это уже перебор"; "Любительница фотошопа"; "Это реальность? Или ожидание?" — комментировали фото в Сети.

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