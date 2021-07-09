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Навальный рассказал о голых "фотосессиях" в тюрьме

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Алексей Навальный поведал, что у него голых фотографий, видео и вообще нюдсов сейчас больше, чем у самых развратных тик-токеров.

Навальный рассказал о голых "фотосессиях" в тюрьме

Оппозиционер пожаловался на то, как часто ему приходится обнажаться под объективами тюремных камер.

"Поговорим о голых фотографиях. "Нюдсах” то есть", — начал свой пост в Instagram Навальный.

Блогер предчувствует удивление аудитории и поспешно объясняет, что он имеет ввиду.

"Все дело в том, что тюремная система России обожает снимать вас голым. Например, в СИЗО-1 ты не только стандартно раздеваешься догола, собираясь на суд и возвращаясь с него, но и при каждом обыске камеры, которые идут постоянно. Меня при этом снимали на видеорегистраторы не менее трех сотрудников. Так что в отличие от ваших лоховских нюдсов, сделанных фронтальной камерой телефона, мои — высокое 3D-искусство, снятое с разных точек", — иронизирует оппозиционер.

Алексей объяснил, что в инструкции Минюста России есть такие неприятные правила.

""Полный обыск”, то есть с раздеванием догола и всем этим "откройте рот”, "оттяните нижнюю губу вниз”, "оттяните щеку” и тд, проводится и до, и после встречи с адвокатом? Даже если она через стекло, как у меня. То есть администрация колонии, даже если ей самой уже тошно видеть вас голым, все равно будет раздевать и снимать вас. Без этого свидание с защитником невозможно... У меня в лагере все по инструкции и довольно целомудренно: присядьте три раза. Это стандарт", — рассказал о своих суровых буднях заключённый Навальный.

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Автор: Елена Былкина
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