Борисову и Шаляпина посадили вместе на 10-дневный карантин

Ведущая "Армейского магазина" Дана Борисова рассказала, какие страсти её ожидают в ближайшем будущем.

Дана Борисова опубликовала в своём Instagram совместный снимок с Прохором Шаляпиным и Павлом Комаровым.

Звезда ТВ объяснила, что вскоре ей предстоит принять участие в шоу "Фортбоярд".

"Эх, всегда понимала, что очень не хватает мужчин в моей ленте, будем это исправлять. Со своими сокамерниками по 10 дневному карантину @shalyapin_official и @pavel_komarov. Готовимся покорять неприступный #фортбоярд вместе с @tv_ctc. В нем тебя могут и в клетку с тиграми запихать, и таракана съесть, и с 15 километровой скалы скинуть. Но где наша не пропадала. А на какие испытания не согласились бы вы?" — написала Дана в своём микроблоге.

Подписчики не упустили случая поупражняться в остроумии, увидев в ленте знаменитого ловеласа Шаляпина.

"Прохор с бабками обычно же, не?"; "Вы слишком молоды для него"; "Дана, я думаю скоро тебя с Прохором увидим у Малахова", — писали фолловеры под постом телеведущей.

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