Моргенштерн в трусах-невидимках сделал предложение своей избраннице

Ранее Дилара Зинатуллина попросила руки и сердца Моргенштерна. Теперь рэпер всё же сделал ответный шаг, однако без эпатажа не обошлось. Артист предстал перед публикой в таком виде, что публике на секунду показалось, что исполнитель появился в кадре в чём мать родила.

МОРГЕНШТЕРН СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИЛАРЕ (НА СЪЁМКАХ КЛИПА "NOMINALO")

Моргенштерн делает предложение Диларе

Девушка Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) разместила в своём Instagram видео, на котором рэпер в трусах телесного цвета встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо. Артист задал Диларе главный вопрос.

"Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?" — спросил музыкант.

Муза Моргенштерна уверила, что поступок жениха стал для неё неожиданностью.

"На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был особенным, смешным, ярким, неожиданным. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя", — написала растроганная Дилара под видео.

Девушка призналась, что немного огорчалась по поводу того, что сама сделала предложение любимому, в тайне мечтая о романтике.

Алишер, который очень трогательно относится к Диларе, почувствовал грусть невесты и решил её осчастливить. Правда он не мог сделать предложение в рамках традиции и немного подпортил пафос момента своим оголённым видом.

"Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям. Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя!" — написала Зинатуллина.