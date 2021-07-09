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Моргенштерн в трусах-невидимках сделал предложение своей избраннице

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ранее Дилара Зинатуллина попросила руки и сердца Моргенштерна. Теперь рэпер всё же сделал ответный шаг, однако без эпатажа не обошлось. Артист предстал перед публикой в таком виде, что публике на секунду показалось, что исполнитель появился в кадре в чём мать родила.

МОРГЕНШТЕРН СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДИЛАРЕ (НА СЪЁМКАХ КЛИПА "NOMINALO")
Моргенштерн
Моргенштерн делает предложение Диларе

Девушка Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна) разместила в своём Instagram видео, на котором рэпер в трусах телесного цвета встал на одно колено и протянул возлюбленной кольцо. Артист задал Диларе главный вопрос.

"Женщина моя любимая, ты будешь моей женой?" — спросил музыкант.

Муза Моргенштерна уверила, что поступок жениха стал для неё неожиданностью.

"На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был особенным, смешным, ярким, неожиданным. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя", — написала растроганная Дилара под видео.

Девушка призналась, что немного огорчалась по поводу того, что сама сделала предложение любимому, в тайне мечтая о романтике.

Алишер, который очень трогательно относится к Диларе, почувствовал грусть невесты и решил её осчастливить. Правда он не мог сделать предложение в рамках традиции и немного подпортил пафос момента своим оголённым видом.

"Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям. Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя!" — написала Зинатуллина.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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