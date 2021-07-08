Внучка Людмилы Гурченко рассказала о родовом проклятии

37-летняя внучка Людмилы Гурченко Елена Королёва призналась, что не может подолгу находиться в загородном доме, оставленном ей по наследству легендарной бабушкой. Недвижимость расположена в посёлке Глаголево. По словам женщины, в доме обитает некий "злой дух", так как по ночам Елена постоянно слышит чьи-то шаги. Королёва считала, что это дух её бабушки.

Она обратилась за помощью к экстрасенсу и выяснила, что это не так. Возможно, считает Елена, дух принадлежит бывшему владельцы дома, который жил там задолго до того, как его купила Гурченко.

В будущем Королёва планирует открыть в этом доме музей.

"Не везёт в любви"

Внучка легендарной актрисы пожаловалась на проблемы в личной жизни. Она пыталась построить отношения с певцом Прохором Шаляпиным. Но, узнав о его многочисленных поклонницах, прервала с ним связь.

"Я знаю, что в нашем роду есть проклятье по женской линии: у бабушки и у мамы были несчастливые браки. Мне сказали, что на мне это проклятье оборвется и уже скоро у меня появится очень обеспеченный мужчина, который полностью возьмет ответственность за меня и мою дочь Таисию", — сообщила наследница Гурченко в интервью изданию "Собеседник".

Елена сообщила, что сейчас избегает общения с "красавчиками", которые могут воспользоваться её популярностью.

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