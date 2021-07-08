EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Владимир Зеленский собирает себе окружение из числа шоуменов
Испанский премьер сильно испугался российских самолётов, пролетавших над Литвой
Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России по футболу
В польском порту появилась тяжёлая военная техника США
КНДР, шокер, обращения: как глава Крыма "пугает" нерадивых подрядчиков
Только Россия. Страны-соседи не помогут Таджикистану
"Эти люди повязаны кровью": олигархи Украины хотят легализации ЧВК
"Всё хорошо, Даниил!": как Путин поддержал волнующегося школьника
Шимоните: Лукашенко затеял гибридную войну, мишень - Литва

Московский суд отобрал водительские права у рэпера Элджея

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Рэпер Элджей попался на вождении в нетрезвом виде несколько месяцев назад.

Московский суд отобрал водительские права у рэпера Элджея

СМИ писали, что уличённый в противоправном деянии артист якобы пытался откупиться от сотрудников ГИБДД солидной суммой, но ему это не удалось.

Артист, который показался стражам правопорядка пьяным, отказался проходить медицинское освидетельствование, что приравнивается к вождению в нетрезвом виде.

На рэпера был составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Наказанием за серьёзную провинность супруга Насти Ивлеевой, согласно решению Мирового суда Москвы, стало лишение рэпера водительских прав сроком на год и семь месяцев.

Теперь Алексею Узенюку (настоящее имя рэпера Элджея) придётся на время забыть о вождении.

Известно, что и супруга рэпера Настя Ивлеева тоже не отличается дисциплинированностью на дороге. Ведущая "Орла и решки" грешит превышением скорости, за что звезде часто приходят многочисленные штрафы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Элджей & Feduk - Розовое вино
Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
"На всех хватит?": в России обсуждают массовые продажи вакцины Таиланду
Московский суд отобрал водительские права у рэпера Элджея
Кто нужен предпринимателям в пандемию?
Владимир Зеленский собирает себе окружение из числа шоуменов
Испанский премьер сильно испугался российских самолётов, пролетавших над Литвой
Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России по футболу
В польском порту появилась тяжёлая военная техника США
Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС
Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом
КНДР, шокер, обращения: как глава Крыма "пугает" нерадивых подрядчиков
Популярное
Российский шоу-бизнес
Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью.

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе признался в ненависти к Борису Корчевникову
Российский шоу-бизнес
Выяснились подробности о состоянии Веры Алентовой
Общество
На украинском сайте позлорадствовали над смертью Владимира Меньшова
Любовь Степушова Не пустим ЛГБТ в детские сады: Венгрия жёстко ответила ЕС Любовь Степушова Усам Оздемиров Как нам сберечь народ и стать передовой экономикой Усам Оздемиров Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская
Новости Украины
"Свадьбы" не будет: в НАТО резко "отшили" Украину
Российский шоу-бизнес
Участник скандала с Ваенгой в самолёте рассказал правду о событии
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Российский шоу-бизнес
"Поистаскался в Европе": оборванный Панин пристаёт к прохожим в Испании
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников