Московский суд отобрал водительские права у рэпера Элджея

Рэпер Элджей попался на вождении в нетрезвом виде несколько месяцев назад.

СМИ писали, что уличённый в противоправном деянии артист якобы пытался откупиться от сотрудников ГИБДД солидной суммой, но ему это не удалось.

Артист, который показался стражам правопорядка пьяным, отказался проходить медицинское освидетельствование, что приравнивается к вождению в нетрезвом виде.

На рэпера был составлен административный протокол по ст. 12.26 КоАП ("Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения").

Наказанием за серьёзную провинность супруга Насти Ивлеевой, согласно решению Мирового суда Москвы, стало лишение рэпера водительских прав сроком на год и семь месяцев.

Теперь Алексею Узенюку (настоящее имя рэпера Элджея) придётся на время забыть о вождении.

Известно, что и супруга рэпера Настя Ивлеева тоже не отличается дисциплинированностью на дороге. Ведущая "Орла и решки" грешит превышением скорости, за что звезде часто приходят многочисленные штрафы.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.