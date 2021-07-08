Черчесов ушёл с поста главного тренера сборной России по футболу

В Российском футбольном союзе до последнего говорили о необходимости оставить тренера на посту.

Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу после провального выступления российских футболистов на Евро-2020

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", — приводит слова президента РФС Александра Дюкова официальный сайт Российского футбольного союза.

Сейчас должность главного тренера российских футболистов вакантна. Готовить сборную к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года уже будет новый тренер, которого сейчас уже активно подыскивают.

Подобное решение стало для всех неожиданностью, так как член технического комитета РФС Михаил Гершкович отмечал в интервью "Матч ТВ" о необходимости оставить Черчесова на посту. Он уверял, что такие перемены незадолго до решающих матчей могут плохо сказаться на сборной.

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