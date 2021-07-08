Вдова Меньшова разрыдалась, прощаясь с супругом

Звезда фильма "Москва слезам не верит" Вера Алентова дала волю эмоциям на похоронах мужа.

Юлия Меньшова на похоронах отца сохраняла самообладание. Она занималась организаторскими вопросами и поддерживала мать в трудный для их семьи момент.

Безутешная вдова талантливого режиссёра сидела рядом с гробом покойного супруга и слушала, как друзья и коллеги Владимира Валентиновича произносили речи в память о выдающемся кинодеятеле.

Юлия Меньшова взяла мать за руку и тут Вера Валентиновна не выдержала и залилась слезами. Чтобы осушить слёзы платком, актрисе приходилась приподнимать тёмные очки и опускать чёрную медицинскую маску.

Веру Алентову накануне выписали из больницы, так как она победила коронавирус. При этом Юлия Меньшова отмечает, что её мама ещё слаба после болезни.

Меньшов ушёл из жизни 5 июля на 82-ом году. От первых симптомов COVID-19 до кончины прошло менее двух недель.

Режиссёр известен российскому зрителю по таким кинематографическим шедеврам, как "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Ширли-мырли", "Зависть богов" и др.

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