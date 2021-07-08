Уверенная в своей неотразимости Бузова продолжает шокировать публику

Стиль общения звезды "Дома-2" Ольги Бузовой с подписчиками в последнее время сильно изменился. Знаменитость превратила свой Instagram в "филиал "ТикТока" и засоряет ленту в социальных сетях странными видео.

Ольга Бузова, перекрасившись в блондинку, стала потчевать фолловеров весьма своеобразным контентом.

Напрасно сетевые критики увещевают Ольгу, напоминая, что ей уже 35 лет, Бузова ведёт себя как подросток. Она уже примерила на себя все тренды TikTok, изображая то неистовую страсть, то какой-то детский лепет.

Сейчас звезда находится в Африке, где участвует в новом шоу ТНТ. В свободное время Ольга направляет все силы на то, чтобы публика не заскучала в её отсутствие.

В своём желании заполнить собой всё интернет-пространство Ольга явно переусердствовала.

Строгие интернет моралисты во всю ругают Бузову, однако отписываться от звезды не спешат, предвкушая новую порцию выкрутасов представительницы селебрити.

"Ну что за детский сад? Взрослая женщина, а она все за 18-летними повторяет… смешно и грустно"; "Остановись!"; "Взрослая баба", — укоряют в сети Ольгу, которая не обращает внимания на хейтеров и продолжает озорничать.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.