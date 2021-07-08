Почему Меньшов не сделал прививку от COVID-19

В Сети распространилась информация о том, что режиссёр Владимир Меньшов якобы вакцинировался от коронавируса ещё в марте этого года, однако прививка не спасла кинодеятеля от смерти.

Такую версию событий распространяют противники вакцинации, настаивающие на неэффективности прививок от COVID-19.

Некоторые блогеры оперируют тем, что Юлия Меньшова привилась от коронавируса, и, вероятно, настояла на том, чтобы и отец вакцинировался.

К пользу этой версии говорит и то, что 81-летний Владимир Валентинович намеревался баллотироваться в Госдуму, поэтому у него непременно бы потребовали справку о вакцинации.

Коллеги и знакомые Меньшова рассказали, что о прививке режиссёр им не сособщал.

"Да откуда же мне может быть известно про его прививку? Да, мы дружили, безусловно, но это такие личные сведения Что, сейчас уже публичные? Возможно, так и есть. Но про Володю я точно этого не знаю", — цитирует слова Карена Шахназарова "Комсомольская правда".

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