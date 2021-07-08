Актриса Татьяна Догилева госпитализирована с двусторонним поражением легких и высокой температурой.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у 64-летней актрисы неделю назад повысилась температура тела. Кроме того, у неё проявились такие симптомы, как слабость и головная боль.
Татьяна Догилева пыталась справиться с недомоганием самостоятельно в домашних условиях с помощью противовирусных препаратов, однако стало понятно, что без медицинской помощи не обойтись.
После ухудшения самочувствия Догилева вызвала скорую помощь. Приехавшие медики приняли решение о госпитализации актрисы.
По итогам обследования выяснилось, что у артистки — двухсторонняя пневмония, легкие поражены на 30%.
Татьяна Анатольевна находится под наблюдением медиков. Информация о коронавирусной инфекции звезды фильма "Блондинка за углом" пока не подтверждается.
С похожими симптомами ранее была госпитализирована певица Марина Абросимова (настоящее имя исполнительницы МакSим). Она тоже страдает тяжёлой формой пневмонии без подтверждённого коронавируса.
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