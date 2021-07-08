Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова прокомментировала информацию о переводе Веры Алентовой в реанимацию.

Поклонники звезды фильма "Москва слезам не верит" обеспокоены состоянием здоровья актрисы.

Тревогу вызывает то, что супруг артистки Владимир Меньшов стал жертвой коронавируса. Вере Валентиновне тоже поставили диагноз "COVID-19".

В СМИ распространилась информация, что артистке стало хуже и её перевели в реанимацию.

Юлия Меньшова призвала не верить недостоверным данным. Телеведущая объяснила, что её маму выписали из больницы, так как ПЦР-тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. У актрисы, по словам дочери, появились спасительные антитела, поэтому её жизни ничего не угрожает.

"Мама не была в реанимации… У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих. После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые в эти горькие дни обрабатывают ее и мой телефон, а завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми", — написала Юлия Меньшова в разделе сторис в своём Instagram-аккаунте.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.