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Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова прокомментировала информацию о переводе Веры Алентовой в реанимацию.

Юлия Меньшова рассказала о состоянии Веры Алентовой

Поклонники звезды фильма "Москва слезам не верит" обеспокоены состоянием здоровья актрисы.

Тревогу вызывает то, что супруг артистки Владимир Меньшов стал жертвой коронавируса. Вере Валентиновне тоже поставили диагноз "COVID-19".

В СМИ распространилась информация, что артистке стало хуже и её перевели в реанимацию.

Юлия Меньшова призвала не верить недостоверным данным. Телеведущая объяснила, что её маму выписали из больницы, так как ПЦР-тесты на коронавирус показали отрицательные результаты. У актрисы, по словам дочери, появились спасительные антитела, поэтому её жизни ничего не угрожает.

"Мама не была в реанимации… У мамы вырабатываются антитела, и она не представляет опасности для окружающих. После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые в эти горькие дни обрабатывают ее и мой телефон, а завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми", — написала Юлия Меньшова в разделе сторис в своём Instagram-аккаунте.

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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