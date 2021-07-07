Поедающая чёрную икру ложкой Волочкова разозлила подписчиков

Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице видео, на кадрах которого ложками поедает чёрную икру. Она щедро намазывает её на ломтик огурца, сопровождая процесс инструкциями по приготовлению этого "ролла".

Подписчиков звезды возмутил такой контент. Также они заметили, что у балерины замедленная речь, и решили, что она переборщила с алкоголем. Многие упрекнули звезду в том, что она выставляет напоказ роскошную жизнь.

"Ногти не ухожены, волосы не ухожены. Пижама зимой и летом одним цветом, она икру кушает!"; "Это духовное нищебродство … выставлять подобное в Сеть"; "Какое печальное зрелище…. " — написали они.

Сейчас Волочкова находится в Астрахани, где решает вопросы с недвижимостью. Напомним, что ранее она отсудила у экс-супруга Игоря Вдовина несколько квартир в элитном ЖК.

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