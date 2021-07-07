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Азиза раскрыла причину переноса свадьбы с итальянским женихом

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Певица Азиза решила перенести назначенную на июль свадьбу с возлюбленным Алессандро. Торжество состоится осенью. Своё решение звезда объяснила тем, что сначала должна решить, как подарить любимому ребёнка.

Азиза раскрыла причину переноса свадьбы с итальянским женихом

"Я хочу подарить любимому ребёнка. Вот, как точно пойму, что смогу это сделать, тогда и пойду в ЗАГС", — цитирует слова артистки sobesednik. ru.

Ранее певица считала, что стать матерью ей помогут её многочисленные родственницы, которые будут готовы поделиться с ней яйцеклеткой. Однако они отказались.

"Я, конечно, была в шоке. Не ожидала, что мои родственники, которым я всю свою жизнь помогала, чем могла, не помогут своей тётке осуществить мечту. У всех были разные причины, они говорили много слов, почему отказывают", — признаётся Азиза.

Единственная надежда сейчас на племянницу из Германии, которая вроде бы согласилась помочь Азизе и готова предоставить ей свой биологический материал для зачатия. Однако из-за закрытых в связи с пандемией границ реализацию идею пока пришлось отложить.

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Азиза. Мой герой
Автор: Снежана Шахова
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