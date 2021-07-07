Азиза раскрыла причину переноса свадьбы с итальянским женихом

Певица Азиза решила перенести назначенную на июль свадьбу с возлюбленным Алессандро. Торжество состоится осенью. Своё решение звезда объяснила тем, что сначала должна решить, как подарить любимому ребёнка.

"Я хочу подарить любимому ребёнка. Вот, как точно пойму, что смогу это сделать, тогда и пойду в ЗАГС", — цитирует слова артистки sobesednik. ru.

Ранее певица считала, что стать матерью ей помогут её многочисленные родственницы, которые будут готовы поделиться с ней яйцеклеткой. Однако они отказались.

"Я, конечно, была в шоке. Не ожидала, что мои родственники, которым я всю свою жизнь помогала, чем могла, не помогут своей тётке осуществить мечту. У всех были разные причины, они говорили много слов, почему отказывают", — признаётся Азиза.

Единственная надежда сейчас на племянницу из Германии, которая вроде бы согласилась помочь Азизе и готова предоставить ей свой биологический материал для зачатия. Однако из-за закрытых в связи с пандемией границ реализацию идею пока пришлось отложить.

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