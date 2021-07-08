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Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак уверена, что стоит прислушиваться к мнению людей, которые очень серьёзно относятся к своему здоровью. 

Собчак объяснила, какой вакциной прививается элита российского общества

Ксения Собчак презентовала свой репортаж про антипрививочников.

Собчак рассказала, что что в России есть целые движения против вакцин, которые объявили войну глобалистам, западным идеям и пятой колонне.

Журналистка постаралась понять, что движет этими людьми.

"Есть и те, кого в первую очередь огорчила принудиловка от государства. А кто-то просто ему не доверяет после всех репрессий и посадок оппозиционеров", — пишет Собчак в Instagram.

Подписчики выразили своё мнение по поводу прививок.

"Ксения, скажите пожалуйста, я не против вакцинации. Ноооо. Почему вы, элита общества, создаёте это неверие своим словом и делом. Почему не поставили себе Спутник V, а как бы между делом на красной дорожке, сияя бриллиантами, с долей иронии сказали, что вам поставили спец. вакцину или что-то такое другое…", — написали в Сети.

Журналистка уверила, что элита российского общества тоже верит в Спутник.

"Я, как и говорила, вакцинировалась Спутником и теперь после прямой линии знаю, что и Путин тоже. Можно ему во многом не доверять, но он точно не дурак по отношению к своему здоровью", — пишет Собчак в своём Telegram-канале.

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Движение против вакцинации: кто они, во что верят и как им помогли чиновники
Автор: Елена Былкина
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